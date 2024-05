(Di venerdì 17 maggio 2024) Un uomo è statoperché accusato di aver commesso diverse rapine nella provincia di Milano. Ne avrebbe compiuto ben tredici. In un'occasione avrebbe puntato lacontro un anziano.

Il premier slovacco Robert Fico è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. L’ Attentato è avvenuto subito dopo una riunione di governo a Handlova, vicino a Bratislava. Secondo i media slovacchi, il premier è stato colpi to mentre salutava la ...

uomo arrestato per tentato omicidio: durante una lite condominiale avrebbe estratto una pistola sparando due colpi contro un suo vicino di casa, nessun ferito Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Poggioreale e i Carabinieri ...

Milano , 17 mag. (Adnkronos) - Un 35enne, già in carcere, è stato accusato di 13 rapine a mano armata. Se ne dà in un conto in un comunicato della procura di Milano . rapine che sarebbero state commesse, nel corso di tre mesi nell'estate del 2022, ai ...

“Punta pistola alla tempia anche ad un anziano”: arrestato - “Punta pistola alla tempia anche ad un anziano”: arrestato - L'uomo arrivava in sella a una moto e con un casco in testa per nascondere il volto " puntava la pistola alla tempia delle persone presenti (persino di un anziano) e si faceva consegnare l'incasso ".

Monza, tenta di dare fuoco ad una pompa di benzina. Arrestato - Monza, tenta di dare fuoco ad una pompa di benzina. arrestato - MONZA (ITALPRESS) - Nel pomeriggio di domenica 12 maggio, alle ore 15.30, sulla linea di emergenza 112 NUE della Questura di Monza e Brianza giungeva una r ...

Sofia Stefani, il collega della vigilessa Giampiero Gualandi fermato per omicidio volontario. Contestati i futili motivi - Sofia Stefani, il collega della vigilessa Giampiero Gualandi fermato per omicidio volontario. Contestati i futili motivi - La notizia ha scosso tutta la comunità dove sia la vittima sia l'uomo che è stato arrestato con l'accusa di averla uccisa ... sparando un colpo di arma da fuoco dalla pistola d'ordinanza in direzione ...