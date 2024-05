Proteggere gli Orsi | Nuovi Dissuasori Acustici e Visivi nel Monte Salviano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'Aquila - Per salvare glidall'incubo delle auto, il Wwf ha installato 90lungo le strade provinciali vicino al. Queste misure mirano agli animali in movimento avvisandoli del pericolo rappresentato dai veicoli. L'obiettivo ambizioso è quello di raddoppiare la popolazione dibruni marsicani, attualmente stimata tra 50 e 60 individui nell'Appennino centrale. Dal 2019, il Wwf ha già reso sicuri più di 80 chilometri di strade nelle aree di espansione degli, installandoanti-attraversamento e pulendo i sottopassi esistenti. Negli ultimi 50 anni, ben 14sono stati uccisi in incidenti stradali, l'ultimo dei quali è stato ...