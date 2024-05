Progetto On the Road | ultimi posti disponibili

(Di venerdì 17 maggio 2024)per la diciassettesima edizione delOn theche, in provincia di Bergamo, avrà luogo dal 10 al 16 giugno. Giovani over 16 anni possono candidarsi (compilando l’apposito modulo su www.ragazzionthe.it) a vivere un percorso educativo di affiancamento a Forze dell’Ordine, Polizia Locale e Soccorritori. Partecipazione aperta a ragazzi e ragazze residenti nei Comuni di: Alzano Lombardo, Arcene, Azzano San Paolo, Bonate Sotto, Brusaporto, Dalmine, Levate, Lurano, Martinengo, Orio al Serio, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Scanzorosciate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Spirano, Stezzano, Suisio, Torre Boldone, Treviglio, Treviolo, Verdellino, Verdello e Zogno. L’iniziativa On theIl“On the ...

Juve-Atalanta è stata anche la prima finale di Coppa Italia "sostenibile" - Juve-Atalanta è stata anche la prima finale di Coppa Italia "sostenibile" - Oltre agli sfoghi di Allegri, la partita allo Stadio Olimpico verrà ricordata anche per il successo del progetto "road to Zero" che punta a ridurre l'impatto ambientale di questi grandi eventi ...

L’intelligenza artificiale e gli studenti, per un sondaggio “la utilizza l’80%”. L’esperto: “L’IA non deve essere demonizzata” - L’intelligenza artificiale e gli studenti, per un sondaggio “la utilizza l’80%”. L’esperto: “L’IA non deve essere demonizzata” - L’80% per cento dei ragazzi compresi tra i sedici e i diciott’anni anni utilizza regolarmente strumenti di Intelligenza artificiale come ChatGpt per svolgere compiti, rispondere ai test e scrivere tem ...

A Bari il progetto “Sicurezza on The Road” alla “Race for The Cure” - A Bari il progetto “Sicurezza on The road” alla “Race for The Cure” - In Piazza Prefettura a Bari, Bridgestone e Croce Rossa portano il progetto "Sicurezza on The road" alla "Race for The Cure" ...