Profili fake - diffamazion - guai giudiziari | chi è il vigile che ha ucciso Sofia Stefani

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel 2015 Giampiero Gualandi fu denunciato per aver diffamato su Facebook il sindaco di Anzola dell'Emilia utilizzandofalsi. Successivamente è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio

Romance scam o truffa romantica, le chiamano, ma di romantico vi è ben poco: restano l’illusione e il disincanto, almeno in una seconda fase, quando la vittima di turno realizza – spesso, un po’ troppo tardi – di essere stata presa in giro, ma ...

Omicidio Anzola, il ritratto di Giampiero Gualandi: profili fake e diffamazione. I guai giudiziari dell’agente - Omicidio Anzola, il ritratto di Giampiero Gualandi: profili fake e diffamazione. I guai giudiziari dell’agente - Nel 2015 Gualandi fu accusato di aver screditato via social il sindaco di Anzola dell’Emilia. La nomina al vertice della Municipale ha creato tensioni: ci fu anche una causa per mobbing ...

Lula a Rio Grande do Sul condanna le notizie false sui soccorsi - Lula a Rio Grande do Sul condanna le notizie false sui soccorsi - "Non sapevo che esistesse una specie così canaglia come quanti diffondono fake news". In una lettera inviata al ministero della Giustizia, il ministro straordinario per la Ricostruzione, Paulo Pimenta ...

Fabriano Sanità, il banchetto informativo di Fratelli d’Italia - Fabriano Sanità, il banchetto informativo di Fratelli d’Italia - Fabriano – Si è svolto sabato, in Piazza del Comune a Fabriano, un “banchetto informativo” sul tema sanità, organizzato dai militanti di Fratelli d’Italia Fabriano.