‘Procediamo per comprenderci’ | ecco il libro del progetto Change

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSarà presentato martedì 21 Maggio, presso la pinacoteca Tommaso Maria Fusco dell’Auditorium di Pagani, “Procediamo per comprenderci”, ilnato nell’ambito del”, frutto della collaborazione dell’Associazione Autismo fuori dal silenzio (Afs) e del Museo Didattico della Fotografia (MuDif) di Sarno, con il cofinanziamento della Regione Campania. Appuntamento alle 9.30 per prendere parte all’evento che aprirà una finestra sul mondo dei ragazzi affetti da sindrome autistica e sul loro enorme potenziale, ma che tenderà la mano anche a docenti, personale scolastico e, soprattutto, ai genitori di bambini affetti da autismo. Settantanove scatti, quelli firmati dal MuDif, per raccontare attraverso lo strumento della fotografia il mondo dell’autismo. Settantanove scatti che accompagnano ...