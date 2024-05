Probabili formazioni | Milan - Leao ancora in panchina contro l'ex Pellegri Alex Sandro nella Juventus

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo la vittoria dellain finale di Coppa Italial`Atalanta, la Serie A torna in campo per la 37esima e penultima giornata di...

2024-05-16 10:00:00 Fermi tutti! Federico Chiesa raramente parla del suo futuro a mezzo stampa, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Sono settimane importantissime per lui e per la Juventus e, con la vittoria della Coppa Italia ...

Se prima c’erano dubbi (soprattutto per la natura economica dell’addio ), ora non ce ne possono essere più. La rabbia di Allegri è la pietra tombale della sua seconda esperienza alla Juventus : vince la Coppa Italia, si infuria con tutti, e saluta. ...

Dopo la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l`Atalanta, oggi è già tempo di Serie A, in campo per la 37esima e penultima...

Allegri Juve ai titoli di coda, ore decisive per l’esonero del tecnico: ecco quando sarà annunciato - Allegri Juve ai titoli di coda, ore decisive per l’esonero del tecnico: ecco quando sarà annunciato - Ore decisive per l’addio di Allegri alla Juve: la società ha preavvisato Montero e valuta ... Alla dirigenza Juventina non sono piaciuti infatti gli sfoghi del livornese a fine partita – contro ...

Perché Allegri oggi rischia il licenziamento in tronco dalla Juve secondo l’esperto: “Accuse gravi” - Perché Allegri oggi rischia il licenziamento in tronco dalla Juve secondo l’esperto: “Accuse gravi” - Jacopo Ierussi, docente universitario, procuratore federale ed avvocato giuslavorista, spiega a a Fanpage.it in quale caso Massimiliano Allegri rischia effettivamente il licenziamento per giusta causa ...

Massimo Pavan: “Ad Allegri giustifichiamo solo una cosa, il resto no…” - Massimo Pavan: “Ad Allegri giustifichiamo solo una cosa, il resto no…” - alzare la voce contro un sistema che da anni penalizza sistematicamente la Juve, alzare la voce in quel modo forse è eccessivo ma se non capiscono altro bisogna farlo. Per il resto dispiace per il ...