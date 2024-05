IL RICONOSCIMENTO - Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Napoli per ricevere il "Premio Malafemmena" - IL RICONOSCIMENTO - Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Napoli per ricevere il "premio malafemmena" - NAPOLI - Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sarà a Napoli martedì 11 giugno per ricevere l'ambito "premio malafemmena", ideato e creato dalla giornalista Barbara Carere e giunto alla sua 20esi ...

20° PREMIO MALAFEMMENA - Antonio e Rosa Petrazzuolo tra i premiati al Gold Tower Hotel - 20° premio malafemmena - Antonio e Rosa Petrazzuolo tra i premiati al Gold Tower Hotel - NAPOLI - Si terrà il prossimo 11 giugno 2024 a Napoli al Gold Tower Hotel la 20esima edizione del prestigioso premio malafemmena, ideato dalla giornalista Barbara Carere e da suo marito, l’ex calciato ...

Premio Malafemmena a Barbara Carere: l’intervista - premio malafemmena a Barbara Carere: l’intervista - Bentrovata Barbara. Siamo arrivati all’edizione numero 20 del premio malafemmena: avresti immaginato all’inizio di questa avventura di toccare questo traguardo “In verità non hai pensato di arrivare ...