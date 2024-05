Preghiera del mattino del 17 Maggio 2024 | Rinsalda la mia Fede

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre inltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei ...

Preghiera a Maria, 15 maggio. La storia di Montenero inizia col ritrovamento di un quadro miracoloso - preghiera a Maria, 15 maggio. La storia di Montenero inizia col ritrovamento di un quadro miracoloso - Oggi siamo di nuovo raccolti in preghiera per supplicarti. Cosa ti chiediamo Finisca questa epidemia! Il popolo proteggi. Ai medici saggezza per individuare cure risolutive. I governanti illumina ...

Preghiera a Maria, 13 maggio. A Lucia, Giacinta e Francesco è svelata la strada per il Cielo - preghiera a Maria, 13 maggio. A Lucia, Giacinta e Francesco è svelata la strada per il Cielo - I segreti di Fatima hanno incuriosito uomini e donne di tutto il mondo, credenti e non; ma in realtà il vero segreto svelato è tutt’altro. Subito dopo la Prima Guerra mondiale la Madonna appare ai tre ...

Isola del Gran Sasso, San Gabriele: conclusione della veglia Mariana Internazionale dei Giovani e della Festa dei Popoli - Isola del Gran Sasso, San Gabriele: conclusione della veglia Mariana Internazionale dei Giovani e della Festa dei Popoli - (wn24)-Isola del Gran Sasso (TE) – Una giornata di preghiera e di festa insieme ai popoli di tutto il mondo: si è appena conclusa nel Santuario di San Gabriele la Settima Veglia Mariana Internazionale ...