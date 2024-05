Prato per la vita - la tappa di Mezzana

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Ladi "per la2024" organizzata dal Gs Le Lumache ha animato le strade di, con partenza e arrivo dal Circolo Ballerini. Questo appuntamento è ormai un classico per i podisti della zona, con un percorso che si snoda lungo le pittoresche ciclabili che costeggiano il fiume Bisenzio. Nonostante un cielo incerto che ha regalato qualche tratto di pioggerella, la partecipazione è stata ottima. I corridori hanno dimostrato grande entusiasmo, confermando il successo di questa formula itinerante, organizzata in collaborazione con le società podistiche locali sotto l'egida della Uisp di. Il circuito podistico itinerante, che ogni settimana cambia location, ha riscosso ancora una volta un notevole successo. Con una modesta iscrizione di 2 ...

