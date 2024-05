Prato - bloccati due camion con 4 tonnellate di rifiuti tessili

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 - Cinque denunciati e il sequestro di due autocarri con 4dipronti ad essere scaricati illecitamente sul territorio. Questa un'operazione notturna della polizia municipale acontro il fenomeno dei numerosi abbandoni diindustriali in città. Con appostamenti e telecamere è stato possibile individuare uno dei veicoli usati per il trasporto di sacchi di scarti. Gli agenti hanno ricostruito l'organizzazione e abbandoni nelle periferie di, in particolare alla zona industriale Macrolotto Uno. L'organizzazione era costituita da un cinese di circa 45 anni, possessore degli autocarri, che prendeva contatti con le ditte e poi affidava a pakistani l'esecuzione materiale di carico, ...

