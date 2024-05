Prato - 85enne muore mentre pota la siepe | fatale un malore

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 - Stavando ladel proprio giardino, come tante altre volte. Quando, all'improvviso, unlo ha colpito, facendolo cadere. Un uomo di 85 anni è morto in giornata, attorno alle 12,30, in via Pietro Leopoldo, in zona Pietà. Non appena l'anziano è crollato a terra, dopo essere probabilmente montato su una scala per lavorare, la moglie e il figlio - che vivevano con lui - hanno subito dato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza e l’automedica. I soccorsi però sono stati inutili, perché l'arresto cardiaco è statoper l'uomo, cardiopatico. Sul luogo è arrivata anche una volante della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso. Il magistrato di turno è stato informato dell'accaduto e ha disposto la salma libera.

