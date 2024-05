(Di venerdì 17 maggio 2024) Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, intervenendo in videocollegamento al Festival del lavoro in corso a Firenze "Se l'Italia è unche ha ilpiù grande tra tutti gli Stati membri è chiaro che oggi abbiamo ladiche lo strumento

Nord Corea, Kim torna mostrare i muscoli: “Ha lanciato missile verso mar del Giappone” - Nord Corea, Kim torna mostrare i muscoli: “Ha lanciato missile verso mar del Giappone” - Kim Jong Un torna a mostrare i muscoli. La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico non specificato verso il mar del Giappone: Lo riferiscono le forze armate della Corea del Sud nel resoco ...

Spaventosa caduta per Elisa Balsamo nella Vuelta femminile: commozione cerebrale e fratture - Spaventosa caduta per Elisa Balsamo nella Vuelta femminile: commozione cerebrale e fratture - La prima tappa della Vuelta a Burgos femminile si conclude nel peggiore dei modi per Elisa Balsamo. Durante la volata finale, la ciclista italiana della Lidl Trek è stata scaraventata violentemente co ...

Pnrr, Fitto: "Sfida dimostrare che indebitamento può contribuire a crescita del Paese" - pnrr, Fitto: "Sfida dimostrare che indebitamento può contribuire a crescita del paese" - Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il pnrr, intervenendo in videocollegamento al Festival del lavoro in corso a Firenze ...