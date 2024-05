PlayStation - Sony rivela le entrate generate dai giochi su PC ed Xbox

(Di venerdì 17 maggio 2024)hato ledaisu PC ednel corso dell’anno fiscale 2023, precisando che questi titoli hanno realizzato ben 730 milioni di dollari, segnando di conseguenza un vero e proprio record per la società giapponese. Derek Strickland, celeberrimo analista del mondo dei video, ha pubblicato dei grafici su TweakTown e sui suoi account social, sfruttando ovviamente le informazioni ufficiali condivise da Hiroki Totoki appena qualche giorno fa nel corso della nuova conferenza con gli investitori. Strickland ha precisato immediatamente che i 730 milioni di dollari realizzati nell’anno fiscale 2023 includono non soltanto ivenduti su PC edma anche le microtransazioni ...

