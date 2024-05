Playoff Serie B | date - squadr - regolamento

Partiranno quest’oggi i PlayofF di SERIE B, con il turno preliminare in programma tra stasera e Domani . Alle 20.30 in campo il Palermo contro la Sampdoria. Domani alla stessa ora il confronto tra Catanzaro e Brescia . Sia i siciliani che i calabresi ...

Allo stadio Ceravolo va in scena la seconda gara del Primo turno dei playoff Serie B 2024 tra Catanzaro e Brescia. I calabresi, in virtù del miglior piazzamento in regular season, possono disporre di due risultati su tre per volare in semifinale, ...

Brescia, 17 maggio 2024 – Il momento più atteso per il Brescia è ormai arrivato. Il messaggio rivolto più volte nei giorni che ci hanno accompagnato alla partenza dei play off da Rolando Maran alle Rondinelle è molto chiaro: “Ci siamo pienamente ...

Serie B: Domotek Volley Reggio Calabria a Grottaglie per la prima sfida playoff - serie B: Domotek Volley Reggio Calabria a Grottaglie per la prima sfida playoff - La squadra amaranto affronterà sabato sera in trasferta una rivale di assoluto valore. La settimana dopo sfida interna con la Devils Campobasso ...

NBA, le peggiori sconfitte ai playoff: Denver nella storia e i precedenti sono allarmanti - NBA, le peggiori sconfitte ai playoff: Denver nella storia e i precedenti sono allarmanti - Nuova notte di playoff negli USA e questa notte è andata in scena gara-6 della sfida tra i Minnesota Timberwolves e i campioni in carica, i Denver Nuggets. Per i Timberwolves la chance, in casa, di ...

Playoff Nba, Edwards show: Minnesota travolge Denver. Si va a gara 7! - playoff Nba, Edwards show: Minnesota travolge Denver. Si va a gara 7! - Trascinati dalla guardia classe 2001, i Timberwolves vincono 115-70 e pareggiano la serie sul 3-3: ai Nuggets non basta il solito Jokic ...