Playoff Serie B 2024 - il Palermo elimina la Sampdoria di Pirlo | in semifinale la sfida al Venezia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilbatte 2-0 laal Barbera e si qualifica per ladiB, dove affronterà ilterzo in classifica. La squadra di Mignani non aveva mai vinto in casa nelle ultime sei partite del torneo (3 pareggi e 3 sconfitte), mentre nello stesso arco di tempo laha conquistato 24 punti. L’odore dellaA però risveglia i rosanero, forti di due risultati su tre nei 120?. La prima occasione è proprio dei padroni di casa. Soleri sfonda sulla sinistra e serve a centro area Brunori, che scarica spalle alla porta per l’accorrente Insigne: l’esterno ha la palla dell’1-0, ma la spreca cercando il primo palo e calciando a lato. Al 20? Mignani perde Ceccaroni, costretto ad uscire per un problema muscolare e a ...