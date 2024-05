Playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket | Venezia domina gara-2 e va sul 2-0

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’Umana Reyersi prende anche-2 della finaledellaA1di. Dopo il 77-65 di-1, la squadra di coach Mazzon conferma il fattore campondo la seconda partita al ‘Taliercio’ sin dalla palla a due contro una Famila Wuber Schio apparsa fuori dal match e svuotata di energie già dai primi minuti del match. Fondamentale l’apporto iniziale di Awak Kuier, che alla fine chude con 17 punti e 12 rimbalzi. Matilde Villa ci mette il suo solito talento e anche lei ne mette 17 con 6/8 al tiro e Lisa Berkani con la sua genialità fa impazzire il pubblico di casa. Lasi trasferisce al Palasport Livio Romare di Schio per-3 in ...

