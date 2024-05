Play a Modena - il festival dedicato al gioco | dove e quando

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Tre giorni all’insegna dele del divertimento tra i padiglioni diFiere. Torna “”, il maggioreludico in Italia con oltre 150 espositori, tantissimi giochi da tavolo e un ricco programma di eventi e incontri. L’evento Un appuntamento di tre giorniai giochi di tutti i tipi, da venerdì 17 a domenica 19 maggio. “” vi aspetta nel quartiere fieristico di, in un’area di 28mila metri quadrati in cui si possono trovare più 150 espositori, 2.500 tavoli di giochi allestiti e ed eventi live, oltre a diverse novità editoriali. E’ presente alanche l’associazione ‘Make it’ con un proprio stand...

