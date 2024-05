Pizzeria del Presidente - il boss dei Decumani in tribunale tra ristorant - omicidi e vendette | parla il boss

Cairate (Varese), 2 marzo 2024 – Ci sono aspetti ancora da chiarire nell’ omicidio di Andrea Bossi , il ventiseienne ucciso nella sua abitazione in via Mascheroni a Cairate , nella tarda serata del 26 gennaio. Indiziati del delitto i due giovani ...

Corruzione in atti giudiziari, il magistrato Olindo Canali assolto anche in Appello - Corruzione in atti giudiziari, il magistrato Olindo Canali assolto anche in Appello - È stato assolto anche in Appello il magistrato Olindo Canali, accusato di corruzione in atti giudiziari. La sentenza, emessa dalla seconda sezione penale della corte d’Appello di Reggio Calabria, rigu ...

Napoli tra ristoranti, omicidi e vendette: parla il boss - Napoli tra ristoranti, omicidi e vendette: parla il boss - Una scia di sangue su cui non è stata fatta mai chiarezza, che ha inizio con l'omicidio di un 17enne, una serie di accuse contro lo stato maggiore del clan Contini - accuse che cadono ...

