Pirlo si riferisce pure ai 2 dell’Inter | Peccato - tanti giovani non nostri!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024)rammaricato per la sconfitta della Sampdoria a Palermo e allo stesso tempo parla deiin squadra. Tra questi due. RAGAZZI? Andreadispiaciuto per la sconfitta della Sampdoria contro il Palermo e l’eliminazione dai playoff per salire in Serie A. A Sky Sport, l’allenatore dei doriani ha parlato anche della squadra in generale: «Stagione lunga e faticosa, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo dei playoff, la crescita di alcuni giocatori è stata importante in un palcoscenico importante come Marassi e in una piazza importante come Genova. La nostra è una squadra giovane ed è normale che si possano commettere anche degli errori, ma bravi anche a crescere.che non sianodi ...