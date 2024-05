Pioli | I miei ultimi giorni a Milanello? Cerco di non pensarci Difficile giudicare Allegri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Stefano, allenatore del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida tra Torino e Milan, valida per la 37esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 allo stadio Olimpico – Grande Torino. Le parole del tecnico rossonero riportate da Tmw.: «ha vinto tantissimo, è un grande allenatore» Come si motivano i giocatori ad obiettivi raggiunti? «È stata una buona settimana finalmente, perché non vincevamo da tanto tempo… Siamo più sereni e credo che la serenità ci possa aiutare a rendere al meglio domani, quindi mi aspetto una prestazione di livello anche per la voglia che abbiamo di chiudere bene il campionato» . Che tipo di Milan vedremo? «Oggi non si è allenato Theo che ha avuto un attacco influenzale, quindi vedrò se farà in tempo a recuperare per domani. Se riuscirò, farò giocare tutti in queste ultime ...