Pinocchio horror promette un mare di gore - Peter Stormare è Geppetto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 17 maggio 2024) Continua la svoltadelle fiabe per l'infanzia al cinema, stavolta il protagonista sarà il personaggio di Collodi Dopo Winnie the Pooh ePan, ancheandrà ad arricchire quella svoltache sta interessando i personaggi delle fiabe per l'infanzia. La storia per bambini, più volte adattata sul grande schermo, diventerà l'ultimo film indipendente introdotto nel mondo estremamente sanguinoso e cruento di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, lo slasher a basso costo che ha fatto parlare di sé per aver trasformato il gioviale orso di A. A. Milne in uno spietato serial killer (e per aver incassato 5,2 milioni di dollari al botteghino dopo essere costato meno di 50.000 dollari). Variety ha riportato i dettagli …