Piatti di plastica ritirati dai supermercati | Rischio migrazione di sostanze chimiche nei cibi

(Di venerdì 17 maggio 2024)che potrebbero trasferirsi aiuna volta entrate a contatto. E che hanno portato al ritiro di alcune confezioni dididagli scaffali deiitaliani, in quanto pericolosi per la salute. L’allarme è stato lanciato dal ministero della Salute, che ha diramato ben sette avvisi di sicurezza e richiami alimentari: si tratta di vari tipi didi, sia fondi sia piani che da dessert ma tutti prodotti e commercializzati dalla stessa ditta e venduti a marchio Rey Natura e Rey Dessert.Leggi anche: Si ritrovano sul telefono foto cancellate anni fa, compresi i nudi. Il bug di sistema che fa paura… Irichiamati dal commercio sono prodotti dall’azienda albanese Rey ...

Richiamo prodotti, rischio salute per piatti di vari formati provenienti da Albania - Richiamo prodotti, rischio salute per piatti di vari formati provenienti da Albania - Il ministero ha ritirato dei piatti di plastica provenienti dall’Albania. C’è il rischio di migrazione globale. Ecco come riconoscerli ...

Festival dello street food a Monteverde - Festival dello street food a Monteverde - Unica nel suo genere! piatti della tradizione, ultime novità del mondo Street Food, offerte gluten free e vegan, dolce e salato per tutti i gusti animeranno Largo Ravizza che si trasformerà in un ...

Se un chiosco di tacos riceve la Stella Michelin: «Il segreto La semplicità» - Se un chiosco di tacos riceve la Stella Michelin: «Il segreto La semplicità» - Si tratta della Taqueria El Califa de León a Città del Messico: il piatto forte è il taco Gaonera, servito su un piatto di plastica preferibilmente accompagnato da una lattina di Coca-Cola ...