Pfizer - cifra monstre per risolvere le cause legali di un farmaco potenzialmente cancerogeno Tutti i dettagli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Altri guai per. L’azienda farmaceutica, al centro di numerose polemiche legate allee agli indennizzi per gli effetti avversi del vaccino Covid, torna ora protagonista sulle cronache di giornale per aver raggiunto un accordo perle controversiesorte intorno al suoper il bruciore di stomaco, Zantac. L’accordo prevede il pagamento fino a un massimo di 250 milioni di dollari per chiudere oltre 10.000negli Stati Uniti. A riportarlo è il Financial Times. L’annuncio arriva dopo mesi di negoziati, dopo le numeroseintentate contro il colosso farmaceutico per i presunti rischi di cancro associati all’uso del, che è stato ritirato dal mercato nel 2006.>>> “Ero ...

