Pestato in piazza del Papa Sette albanesi sotto accusa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Va in centro con gli amici e improvvisamente e senza un apparente motivo si ritrova circondato da un gruppo diche iniziano a picchiarlo duro. Calci, pugni a ripetizione che non si sono placati nemmeno quando la vittima, un loro connazionale, è caduta stesa a terra. Era l’estate del 2020, il 14 giugno, quandodelsi è trasformata in un ring a senso unico. Insi sarebbero accaniti contro uno fino a rompergli il naso e a mandarlo in ospedale con una prognosi di 25 giorni. Per quella aggressione sono finiti a processo davanti al giudice Matteo Di Battistatra i 23 e i 28 anni, residenti in parte ad Ancona e in parte fuori regione. Sonoti di lesioni personali in concorso nei confronti di un 25enne che avrebbero conosciuto ...