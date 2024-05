Perde il controllo dell’auto e travolge uno scuolabus in Svizzera | morto 24enne italiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un giovane di 24 anni ha travolto unodopo aver perso ildella macchina che stava guidando. Sul bus vi era in quel momento solo la conducente 61enne rimasta ferita. Il, invece, è deceduto in ospedale.

Gravedona ed Uniti (Como), 23 febbraio 2024 – Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare uno scuolabus uscito di strada lungo la provinciale a Gravedona ed Uniti, in località Traversa. Al momento dell’incidente il bus non trasportava ...

Tragedia in Indonesia, scuolabus sbanda e travolge auto e moto: il bilancio delle vittime - Tragedia in Indonesia, scuolabus sbanda e travolge auto e moto: il bilancio delle vittime - In Indonesia, uno scuolabus con oltre 60 studenti a bordo devia improvvisamente e si scontra con auto e moto: causando 11 morti. In Indonesia, un incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus trasport ...

Bimba dimenticata per ore sullo scuolabus in Mugello, a Scarperia - Bimba dimenticata per ore sullo scuolabus in Mugello, a Scarperia - Una bambina è stata dimenticata per alcune ore a bordo di uno scuolabus ed è stata poi trovata dall'autista del mezzo che l'ha riportata alla sua scuola dell'infanzia, dove si sono presi cura di lei.

