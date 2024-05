Perché la Juve non ha annunciato subito Montero dopo l’esonero di Allegri | c’è una scorciatoia

Ore decisive per l’addio di Allegri alla Juve : la società ha preavvisato Montero e valuta il licenziamento per giusta causa Ore decisive e forse le ultime per Massimiliano Allegri alla Juve , che potrebbe aver chiuso il suo secondo mandato in ...

E` stata una giornata tesa in casa Juventus , decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. L`allenatore toscano è stato esonerato dal club...

Allegri, duro comunicato della Juve: “Comportamenti non compatibili con i valori del club” - Allegri, duro comunicato della juve: “Comportamenti non compatibili con i valori del club” - “L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della juventus e con il comportamento che deve ...

Montero, il giallo dell'annuncio che (ancora) non c'è: il caso della squalifica che non vuole scontare il serie A - Montero, il giallo dell'annuncio che (ancora) non c'è: il caso della squalifica che non vuole scontare il serie A - La juventus oggi ha deciso di separarsi da Massimiliano Allegri e di affidarsi a Paolo Montero. L'ex difensore bianconero prenderà il posto del livornese, ma fino ad ora da parte della società non c'è ...

Allegri terzo allenatore della storia recente a essere esonerato - Allegri terzo allenatore della storia recente a essere esonerato - L'annuncio ufficiale dell'esonero di Massimiliano Allegri è arrivato. Il tecnico si congeda come uno dei più vincenti della juventus di tutti.