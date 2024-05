Per Washington gli alleati non sono tutti uguali - via libera all’uso di armi americane a Gaza mentre resta il divieto per colpire in Russia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Gli, per quanto importanti e utili siano, non. Questo almeno è quello che traspare dalla politica dei ‘due pesi e due misure’ che, ormai da tempo, viene perseguita dain fatto di supporto militare a Israele, guidato dal discusso primo ministro Benjamin Netanyahu, e all’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Come noto, l’invio dia Kiev, malgrado le richieste del presidente Joe Biden, è stato tenuto in standby per sei mesi dal Congresso degli Stati Uniti, causando enormi difficoltà all’esercito ucraino nel contrastare l’offensiva delle truppe di Vladimir Putin, e solo di recente è stato sbloccato. Proprio in virtù della drammatica situazione al fronte, con le difese dell’ex repubblica sovietica che ormai fanno fatica a contenere l’esercito russo, per ...