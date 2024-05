Per Salvini precetto la qualunque la Formula 1 vale più di uno sciopero

Tg politico, edizione del 17 maggio - Tg politico, edizione del 17 maggio - In questa edizione si parla della Giornata contro l'omofobia, del referendum Cgil, del decreto Salva-Casa, del G7 ...

Gran Premio di Imola, attese 200 mila persone: quello che c'è da sapere su orari, viabilità e trasporti - Gran Premio di Imola, attese 200 mila persone: quello che c'è da sapere su orari, viabilità e trasporti - Imola è pronta per il weekend del Gran Premio, un evento mondiale che porterà nella cittadina emiliana circa 200mila persone in tre giorni. Numeri impressionanti per una località che normalmente conta ...

Sciopero dei treni sospeso per il Gran Premio di Formula 1 a Imola - Sciopero dei treni sospeso per il Gran Premio di formula 1 a Imola - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo salvini, ha sospeso lo sciopero dei treni previsto per domenica 19 e lunedì 20 maggio. La decisione è stata presa in vista del Gran Premio di F ...