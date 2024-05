Per il sindaco di Maserà di Padova la storia di Matteotti ‘non è neutrale’ | le alte sfere tacciono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Volete sapere l’ultima sull’aria che tira nella destra italiana? Non si può citare il fascismo; tanto meno si può nel centenario dell’assassinio del deputato socialista Giacomo(1885-1924) da parte di sicari fascisti, per ordine di Benito Mussolini. Perché? Secondo ildidiGabriele Volponi (un cognome, una garanzia), eletto in una lista civica e capo di una giunta di centrodestra, si tratta di “contenuti informativi non neutrali”; quindi non se ne può parlare nel suo Comune, tanto meno prima delle elezioni europee previste l’8 e il 9 giugno. Nel caso non si capisse come la pensa, ha chiosato: “Ma basta con questadel fascismo e dell’antifascismo!”. L’ultimo episodio di intolleranza post-fascista (non commentata dal governo Meloni, che d’altra parte non ha fatto ...