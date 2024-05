Per il presidente dell’Accademia della Crusca il post di Valditara è corretto | “Sintassi elaborata”

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Ai censorifrase scritta o dettata dal ministro è sfuggito che il periodo in questione non è sbagliato, anche se dà luogo a una frase piuttosto complessa": è il commento delonorario dell'Accademiasuldiin merito alle classi a maggioranza italiana, che aveva scatenato critiche e ilarità sui social.

Premio letterario “Ut pictura poesis”, cerimonia al museo Barbella - Premio letterario “Ut pictura poesis”, cerimonia al museo Barbella - Chieti. Premio letterario "Ut pictura poesis", cerimonia al museo Barbella. La Commissione Esaminatrice della settima edizione del Premio Letterario Internazionale ...

Dal politichese al socialese, come cambia il linguaggio della politica in un libro edito da Treccani - Dal politichese al socialese, come cambia il linguaggio della politica in un libro edito da Treccani - Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Fino agli anni ’90 ha dominato il “politichese”, una lingua poco comprensibile ma dotata di fascino: “votami perché parlo meglio ...

Femminicidio di via Marx: indagini in corso, la procura contesta la premeditazione - Femminicidio di via Marx: indagini in corso, la procura contesta la premeditazione - Femminicidio da via Carlo Marx: le indagini sono in corso. Contestata a Miodini la premeditazione del reato. In più ci sono dubbi sul fucile che forse non era registrato.