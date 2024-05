Pensava fosse una puntura d’insetto invece era un cancro al quarto stadio | Tutta la mia vita è andata a pezzi - non dovevo sottovalutare le vesciche

(Di venerdì 17 maggio 2024)unaera un melanoma al. Come riporta la BBC, Aidan McKay, un sessantenne agricoltore inglese , ha scoperto per caso nel 2019 di avere un melanoma. “Le nostre vite sono crollate intorno a noi, a me, a mia moglie e ai miei figli. Tutto è semplicemente andato in”, ha raccontato alla tv pubblica inglese. A McKay è stato diagnosticato per la prima volta il melanoma nel 2019, è stato curato, ma nel 2022 il tumore si è ripresentato al cervello e ai polmoni. Il caso del contadino inglese è diventato nei scorsi giorni l’esempio attorno al quale è stato costruito un dibattito sulla prevenzione a questo tipo dialla pelle. McKay ha spiegato di aver dato la colpa della diagnosi di ...

Perché in Bridgerton 3 ci sono tante farfalle Il significato - Perché in Bridgerton 3 ci sono tante farfalle Il significato - In Bridgerton la presenza delle farfalle è molto importante, legata soprattutto al personaggio di Penelope: ecco il loro significato ...

Budrio, agricoltore muore dopo due settimane per la puntura di un'apa - Budrio, agricoltore muore dopo due settimane per la puntura di un'apa - Un agricoltore di 56 anni è morto in ospedale a due settimane dalla puntura di un’ape a causa di uno choc anafilattico, a Budrio di Correggio, nel Reggiano. Era stato ricoverato nel pomeriggio del 30 ...

Non ce l'ha fatta l'agricoltore punto dall'ape - Non ce l'ha fatta l'agricoltore punto dall'ape - E’ morto Luigi Santi. L’agricoltore di 56 anni era stato punto da un’ape dieci giorni fa. Rientrato dai campi si era sentito male in casa a Budrio di Correggio per una crisi respiratoria ed era stato ...