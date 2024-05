Patty Pravo e il legame speciale con il suo giovanissimo assistente Insieme da 11 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024)è stata recentemente fotografataal suopersonale, il 32enne Simone Folco, alimentando speculazioni sulla natura del loro. Le immagini pubblicate da Gente mostrano i due in una serata caratterizzata da chiacchiere, sorrisi complici e sguardi di intesa, suggerendo una grande sintonia tra loro nonostante la differenza di età di 44. Il rapporto tra la celebre cantante e il suo giovaneha suscitato diversi rumors negli ultimi mesi, con molti che hanno ipotizzato una possibile relazione sentimentale tra i due. Tuttavia, néné Simone Folco hanno mai confermato ufficialmente l’esistenza di una relazione romantica tra loro. Simone Folco: chi è l’di ...

