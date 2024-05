Passaporti - cambia tutto | si faranno anche in Post - ecco da quando

(Di venerdì 17 maggio 2024) A partire dal mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovosarà disponibile in tutti gli ufficiali d'Italia. Lo ha annunciato il Direttore Generale die Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'avanzamento del progetto Polis die Italiane. "La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi - ha dichiarato il Direttore Generale Lasco - questo servizio interesserà progressivamente gli Ufficiali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri". Polis, ha aggiunto Lasco, "procede spedito, ad oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 Ufficiali in tutt'Italia. Su indicazione del Ministero dell'Interno ci siamo fatti parte ...

Arriva la richiesta del passaporto in ufficio postale - Arriva la richiesta del passaporto in ufficio postale - Il passaporto potrà essere richiesto e rinnovato anche negli uffici postali. Lo ha annunciato il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro ...

Poste, da luglio servizio passaporti in tutti gli uffici postali d'Italia - Poste, da luglio servizio passaporti in tutti gli uffici postali d'Italia - A partire dal mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia. Lo ha annunciato il Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe ...

Passaporto, da luglio Poste estende il servizio di rilascio in tutti i 13 mila uffici postali. Ecco come richiederlo - Passaporto, da luglio Poste estende il servizio di rilascio in tutti i 13 mila uffici postali. Ecco come richiederlo - Poste Italiane si prepara ad avviare l’estensione del servizio di rilascio dei passaporti, avviato in via sperimentale ... entro fine mese servizio in 130 uffici La notizia del cambio di programma, ...