Pasquale Aliberti - sindaco di Scafati | Il lavoro non può essere morte o dolore

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilè vita, non può. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di”. Così ildi, dal suo profilo FB, si esprime sull’incidente nel quale è morto un operaio di appena ventidue anni mentre lavorava in un palazzo del centro cittadino. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salerno, incidente sul lavoro: operaio di 22 anni muore schiacciato da una lastra d'acciaio - Salerno, incidente sul lavoro: operaio di 22 anni muore schiacciato da una lastra d'acciaio - Tragedia a Scafati, in provincia di Salerno. Un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade.

Cade una lastra d'acciaio: operaio di 22 anni muore schiacciato - Cade una lastra d'acciaio: operaio di 22 anni muore schiacciato - L'ennesima tragedia sul lavoro, stavolta a Scafati, nel Salernitano. Il giovane operaio, originario di Poggiomarino, è morto sul colpo ...

Dramma lavoro, operaio di 22 anni muore travolto da lastra d’acciaio - Dramma lavoro, operaio di 22 anni muore travolto da lastra d’acciaio - Morire sul lavoro a 22 anni schiacciato da una lastra d’acciaio caduta dalla carrucola che stava sollevando. E’ quanto ...