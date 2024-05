Partita persa a tavolino se i cori razzisti non si fermano | la svolta della Fifa E arriva un gesto codificato per avvisare l’arbitro degli insulti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laannuncia cinque punti contro il razzismo euna: se inon si fermeranno,dovrà fermare definitivamente lae la vittoria verrà assegnata a. “È giunto il momento per il calcio di unirsi e fare squadra contro il razzismo. Renderemo il razzismo un reato specifico che sarà obbligatoriamente incluso nei singoli codici disciplinari delle 211 federazioni affiliate alla, differenziandolo da altri episodi, attribuendo agli atti discriminatori sanzioni specifiche e severe, comprese le partite perse”, ha detto il segretario generale Mattias Grafstrom nel corso del 74esimo Congressoche si sta svolgendo a Bangkok, in Thailandia. Da unstandard in segno di episodio ...

