Parterre de roi agli Internazionali di tennis! Tra gli spalti avvistate Chiara Ferragni e Ilary Blasi

Chiara Ferragni riappare in pubblico: a Roma agli Internazionali di tennis - Chiara Ferragni riappare in pubblico: a Roma agli internazionali di tennis - L’influencer al foro italico per assistere alle semifinali. Si tratta di una delle prime apparizioni pubbliche dallo scoppio del caso pandoro e dalla rottura con Fedez. Insieme a lei nella capitale l’ ...

Errani e Paolini in finale nel torneo di doppio: «Bellissimo farlo a Roma, dove tutto è speciale» - Errani e Paolini in finale nel torneo di doppio: «Bellissimo farlo a Roma, dove tutto è speciale» - Sara Errani e Jasmine Paolini sono approdate in finale nel torneo di doppio del WTA 1000 di Roma: le azzurre dall’inizio del torneo hanno incamerato ben 650 punti, entrambe ne scarteranno 57 e quindi ...

