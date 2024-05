Parliamo d’Europa | candidati a confronto coi giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Reggello (Fi), 17 maggio 2024 - Si parla di Europa con uno sguardo giovane e proiettato verso il domani nell’incontro organizzato per domani a Reggello. Ospitato alla sede della Filarmonica, in via Dante Alighieri, il dibattito pubblico è stato totalmente pensato e reso fattibile dall’impegno della consulta per le politicheli recentemente costituita in terra reggellese, ma già molto attiva. All’incontro son stati invitati ial Parlamento europeo dei vari partiti, su temi proposti dalle Consulte per le Politicheli dell'area fiorentina. Hanno accolto l’invito e saranno presenti Beatrice Covassi (S&D/Pd), Barbara Masini (Azione), Francesco Torselli (FdI), Rosa Maria Di Giorgi (Stati Uniti). Risponderanno alle domande dei presenti. Un punto di vista dunque molto proiettato sul ...