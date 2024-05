Pare che Ben Affleck e Jennifer Lopez si siano lasciati O è l’ennesimo pettegolezzo?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo 47 giorni senza essere stati fotografati insieme c’è già chi parla di una rottura tra Ben. Ad alimentare le voci anche il fatto che l’attore ha trascorso l’ultima settimana in una casa diversa da quella che condivide con la cantante. Anche se il fatto che i due non vengano fotografati insieme da un mese e mezzo ha allarmato i fan, la cosa è comprensibile considerando che Benultimamente sono stati lontani per ragioni di lavoro. Tuttavia, i fan sono più preoccupati per il fatto che i due non vivano più insieme: da una settimana, infatti, l’attore sta vivendo in una casa diversa da quella in cui viveva con, e lei sarebbe in cerca di una nuova casa, come riporta Tmz La nuova casa di Ben...