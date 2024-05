Parcheggio nel centro di Impruneta | da oggi è a pagamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Firenze), 17 maggio 2024 – Da questa mattina parcheggiare nel cuore didiventa obbligatoriamente a. Sono stati installati e sono funzionanti i parcometri delstorico e interessano gli spazi delimitati dalle strisce colorate di blu in piazza Garibaldi, piazza Buondelmonti e via Mazzini. La sosta in questi spazi sarà atutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle 09 alle 18. La prima ora (di sosta consecutiva) è gratuita. Le successive costano 1,5 euro frazionabili, ma con un minimo di 50 centesimi. Per effettuare la sosta sarà necessario ottenere un ticket da uno dei 3 parcometri installati nelle seguenti posizioni: piazza Garibaldi (all'incrocio con via della Croce), piazza Buondelmonti (angolo con via Cavallegeri) e a metà di via Mazzini. ...