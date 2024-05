Papa Francesco - stretta sulle apparizioni | solo il Santo Padre potrà dichiararne la soprannaturalità

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 17 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 15:03 In un periodo storico in cui le notizie dimariane in giro per il mondo sono divenuti sempre più frequenti,ha deciso di prendere provvedimenti per evitare che i fenomeni delle“soprannaturali” possano perdere il loro significato e trasformarsi in escamotage economici per attirare L'articolo proviene da Il Difforme.