Panchina Milan - dall’Arabia Saudita un nome nuovo per il dopo Pioli Ecco chi è

News Milan, nuovo nome a sorpresa per la panchina: l’ipotesi prende quota - News milan, nuovo nome a sorpresa per la panchina: l’ipotesi prende quota - News milan! Spuntano due nuovi nomi per la panchina del milan, come sostituti di Stefano Pioli per la prossima stagione. Dopo la vittoria con il Cagliari, e la conseguente qualificazione alla prossima ...

Milan, spunta il nome di Xavi per la panchina | La situazione - milan, spunta il nome di Xavi per la panchina | La situazione - Si allunga la lista dei papabili nuovi allenatori del milan, con Fonseca che sembra essere in pole per ricoprire il ruolo la prossima stagione, ma nonostante il dubbio sembrava essere tra il tecnico d ...

News Milan | Nuovo allenatore, Pedullà: “Io ve lo dico! Sono convinto che…” - News milan | Nuovo allenatore, Pedullà: “Io ve lo dico! Sono convinto che…” - Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del nuovo allenatore del milan, ecco le ultime news tra Fonseca e Conceicao ...