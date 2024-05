Pallamano - l’Italia torna ai Mondiali dopo 27 anni Il DT Trillini | Realizzato un sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) “La soddisfazione è stata grandissima. Ora, a qualche giorno di distanza, sto realizzando pian piano”. L’emozione è ancora forte nelle parole del Direttore Tecnico Riccardo, dal 2017 alla guida della Nazionale dimaschile che èta a qualificarsi ai Campionatiun’assenza di 27. “A fine partita ci sono dei pianti, ci si emoziona per una vittoria – dice – ma questo è qualcosa di più: è un obiettivo che resterà per sempre. È stato un percorso certamente tecnico e nel contempo mentale. Non è una frase fatta: si vince a Podgorica solo se si hanno grande mentalità e quella consapevolezza che probabilmente è nata in modo definitivo nella partita di ritorno contro la Turchia. Da lì in poi non abbiamo più perso e questo è un aspetto molto importante. ...