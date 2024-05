Palermo-Sampdoria dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Si aprono i playoff di serie B e ha un effetto nostalgico per entrambe le tifoserie rivivere questa sfida a distanza di 14 anni: Palermo e Sampdoria stavolta però di giocheranno solo l’accesso al secondo turno e la possibilità di sfidare la ...

Si aprono i playoff di serie B e ha un effetto nostalgico per entrambe le tifoserie rivivere questa sfida a distanza di 14 anni: Palermo e Sampdoria stavolta però di giocheranno solo l’accesso al secondo turno e la possibilità di sfidare la ...

Gara valida per il Primo turno playoff Serie B 2024 che stabilirà chi tra le due affronterà il Venezia in semifinale. Per i rosanero il vantaggio di due risultati su tre grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Palermo-Sampdoria si ...