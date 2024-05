Palermo-Sampdoria 2-0 - Mignani | Vittoria meritata

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Queste sono partite in cui non puoi pensare di difendere il risultato. I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto, si vede che avevano voglia di giocarla. Era la più importante di questo campionato, i ragazzi sono stati molto bravi fino alla fine. Diakite ha capitalizzato due chances, è stato molto bravo”. Michele, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 contro la. “Unache credo sia, l’atteggiamento e lo spirito ha premiato i ragazzi con i gol e con altre occasioni”. Infine, risponde a una domanda sul Bari, sua ex squadra: “Non vorrei parlare di quella situazione, è una parentesi chiusa. Sono stato bene lì e sono legato alla piazza, ma ora penso aled è giusto che si parli di questo”. SportFace.

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "Grazie per aver tradotto le espressioni dialettali, ma io sono ancora più meridionale di voi, quindi non ne ho bisogno", le battuta del Presidente Mattarella incontrando i ragazzi di Nisida al Quirinale. / ...

Il proprietario della Juventus, John Elkann , ha parlato ai microfoni di Mediaset a seguito della vittoria della Vecchia Signora in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per 1-0 con gol di Dusan Vlahovic: “ vincere aiuta a vincere , è un bel ...

Milan: "Fantastici i ragazzi, sono stati impressionanti". Pogacar: "Testa già alla crono" - Milan: "Fantastici i ragazzi, sono stati impressionanti". Pogacar: "Testa già alla crono" - L'azzurro, al terzo successo in questo Giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" ...

L'azzurro, al terzo successo in questo Giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" - L'azzurro, al terzo successo in questo Giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" - L'azzurro, al terzo successo in questo Giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" ...

Torino, Juric: 'L'Europa sarebbe la ciliegina. Vorrei che domani i ragazzi si sentissero amati' - Torino, Juric: 'L'Europa sarebbe la ciliegina. Vorrei che domani i ragazzi si sentissero amati' - è la vigilia di Torino-Milan e, come di consueto, il tecnico Ivan Juric presenta la partita in conferenza stampa. `Con il Milan sono sempre state belle partite,.