Pagelle Palermo-Sampdoria 2-0 | voti e tabellino primo turno playoff Serie B 2023 2024

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ledi2-0, match delche spalanca le porte della semifinale ai rosanero, che affronteranno il Venezia di Paolo Vanoli nel doppio confronto andata e ritorno. La squadra di Mignani sblocca il risultato al 43?. Brunori si allarga e dalla sinistra crossa al centro, dove Diakite di mezzo esterno deposita in rete. La risposta dellanon arriva e al 48? ilraddoppia sempre con Diakite che sfugge alla marcatura di Giordano e su cross di Lund batte per la seconda volta Stankovic. Lasfiora la rete con un colpo di testa di Ghilardi su un’uscita sbagliata di Desplanches, ma fatica ad orchestrare un vero e proprio assedio. Sarà ila sfidare il Venezia ...

