Osservatorio amianto - ' fare piena luce sulla morte di Di Mare'

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Comenazionalechiederemo al procuratore di Roma che venga fattae giustiziainaccettabile e ingiusta di Franco Dianche per il trattamento ricevuto dalla Rai che lui stesso ha denunciato". A dirlo Ezio Bonanni, Presidente dell'Nazionale. "Comeproseguiremo la battaglia di giustizia e raccogliamo il testimone dell'impegno di Franco Dicontro l'" aggiunge Bonanni. "Sono reati perseguibili d'ufficio e come associazione siamo pronti a costituirci come parti offese. Chiederemo che i responsabili delladi Disiano individuati e puniti", aggiunge.

È morto a 68 anni Franco di Mare . Napoletano, nato l'8 luglio 1955, giornalista, ex inviato, scrittore, Aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Ad annunciarlo la famiglia in una nota:...

