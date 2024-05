Oscar Isaac sarà Gesù in un nuovo film coreano dal titolo The King of Kings

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'attorel'ultimo interprete diCristo in una nuova produzione per famiglieha firmato per interpretareCristo in Theofs, ild'animazione per famiglie realizzato dalla casa d'animazione sudcoreana. Allo stesso tempo, Forest Whitaker è stato scelto per dare voce all'apostolo Pietro. I due si uniranno a un cast vocale all-star che comprende Kenneth Branagh, Uma Thurman e l'interprete di Jojo Rabbit Roman Griffin Davis. Seong-ho "Jay" Jang, noto pioniere degli effetti visivi in Corea, si occuperà della regia di Theofs, mentre Anfernee Kim (Last Knights, The Crossing 2 di John Woo)il produttore. Ilè liberamente ispirato a La ...

