Orrore sul cavalcavia | camionista ucciso dal gioco folle di 5 ragazzi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un episodio di cronaca nera a dir poco agghiacciante, qello che ha causato la morte assurda di una persona innocente.dalla follia di cinque giovani, di cui due minorenni, nella notte fra il 10 e l’11 Maggio: isi sono arrampicati su un, hanno divelto un tombino e lo hanno lanciato contro un camion guidato da Gheorse Tibil, un cinquantenne rumeno che era alla guida accompagnato dalla sua fidanzata, Maria Godja. Tibil è stato colpito in pieno dal pesante oggetto, mentre la donna, dimostrando un grande sangue freddo, è riuscita a prendere il controllo del mezzo, a frenarne la corsa e a chiamare i soccorsi. Purtroppo, per Tibil non c’era più niente da fare: ilè morto sul colpo.La tragedia è avvenuta in Belgio, nei pressi della città di Heron, verso l’1.30 del mattino. Leggi ...