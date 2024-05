Operaio morto a Scafati | le reazioni dei sindacati

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiTante ledelle sigle sindacali alla tragica notizia della morte (LEGGI QUI) del giovanea a, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro. “Una tragica dinamica che purtroppo si ripete troppo spesso. In provincia di Salerno, a, un giovaneha perso la vita rimanendo ucciso da una lastra d’acciaio. In base alle prime ricostruzioni, era al lavoro con una carrucola che avrebbe perso il carico, travolgendolo. Il ragazzo, di 22 anni, ècon una dinamica che lascia tutti sotto shock. L’UGL si stringe alla famiglia e alla comunità della vittima che da oggi deve fare i conti con una perdita dolorosa. Crediamo che sia altresì insopportabile continuare a vedere allungarsi la ...

L'ennesimo incidente sul lavoro. Una strage che non si ferma. Raffaele Boemio, Operaio di 62 anni originario di Afragola (Napoli), è morto in seguito ad un incidente avvenuto in un cantiere per l'installazione della fibra ottica a Cancello ed ...

L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Pietro Melchiade. Indagano carabinieri e Asl.Continua a leggere

Tragedia a Scafati, schiacciato da una lastra d'acciaio: muore operaio 22enne - Tragedia a Scafati, schiacciato da una lastra d'acciaio: muore operaio 22enne - Alessandro Panariello, operaio 22enne di Poggiomarino in un incidente sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade. Secondo quanto si ...

Scafati (Sa): operaio 22enne muore schiacciato da lastra d'acciaio - Scafati (Sa): operaio 22enne muore schiacciato da lastra d'acciaio - Un 22enne è morto nel pieno centro di Scafati, nel Salernitano, mentre lavorava come operaio su un'impalcatura di un palazzo in fase di ristrutturazione.

Si stacca una lastra d’acciaio, muore operaio 22enne - Si stacca una lastra d’acciaio, muore operaio 22enne - L'operaio era al lavoro su un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. Sull'incidente indagano i Carabinieri ...