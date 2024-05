Operaio di 22 anni muore a Scafati | si stacca una lastra di acciaio e lo travolge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Undi 22è morto in un incidente sul lavoro a, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade. Secondo quanto si è appreso, l’è stato ucciso da unad’che sarebbe caduta dalla carrucola che stava sollevando. Inutili purtroppo i soccorsi arrivati sul posto: il 22enne è morto sul colpo. L’era al lavoro su un’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. Sull’incidente indagano i carabinieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.